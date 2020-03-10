TGS'den gazetecilerin tutuklanmasına tepki

Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazetecilerin tutuklanmasına Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır'da yaptığı basın açıklamalarıyla tepki gösterdi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gazetecilere yönelik baskı ve tutuklamalara ilişkin 5 ilde basın açıklaması yaptı.

Cezaevlerindeki gazeteci sayısının 91'e yükseldiğini açıklayan TGS, tutuklanan meslektaşlarının bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Beş ilde yapılan ortak açıklamayla, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Haber Müdürü Barış Terkoğlu, muhabir Hülya Kılınç'ın yanı sıra Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik ve Yazı İşlerinden Sorumlu Müdür Aydın Keser'in tutuklanması başta olmak üzere, son günlerde yaşanan tutuklama ve gözaltılar protesto edildi.

​TGS'nin açıklamasında, "Türkiye son 15 gün içinde yine gazeteci tutuklamaları ve yargılamalarıyla gündemde. Son 15 gün içerinde 28 meslektaşımız gözaltına alındı, 8'i tutuklandı. Dış politikadaki gelişmeler nedeniyle gazeteciler hedef haline getirilmekte. Türkiye toplumuna gerçekleri ulaştırmak dışında bir şey yapmayan gazeteciler suçlu, hatta hain ilan edilmekteler" denildi.

Sendikanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'CEZAEVLERİNDE GAZETECİ SAYISI 91'E YÜKSELDİ'

"Gazetecilik kamu çıkarlarını korumak için yapılan bir meslektir. Gazeteciliğin gayesi; yönetenleri ya da bir kesimi, onların çıkarlarını korumak değil toplumun çıkarlarını korumaktır. Sadece yaptıkları haberler nedeniyle 8 gün içinde Yakın Doğu Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Alptekin Dursunoğlu, Oda Tv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yeni Yaşam Gazetesi Yazıişleri Müdürü Aydın Keser, Oda Tv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel, Odatv muhabiri Hülya Kılınç, Rudaw muhabiri Rawin Sterk tutuklandı. Ankara'da 3, İstanbul'da 1 Sputnik çalışanı, Edirne'de 13 yerli ve uluslararası medya kuruluşlarında çalışan gazeteci gözaltına alındı ve serbest bırakıldılar. Son tutuklamalar ile birlikte cezaevlerindeki gazeteci sayısı 91'e yükseldi.