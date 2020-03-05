TGS: Bir haftada 20 gazeteci gözaltına alındı

Türkiye Gazeteciler Sendikası son bir haftada 20 gazetecinin gözaltına alındığını belirterek 'Gözaltı değil gözdağı' dedi. G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu da Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç'ın, yaptıkları haber nedeniyle tutuklandıklarını açıkladı ve görevlerini yaparken gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu, Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç’ın tutuklanmalarına ilişkin açıklama yaptı.

G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu, son dönemde gazetecilere yönelik gözaltı işlemlerini de eleştirerek yetkilileri göreve çağırdı ve “Bir kez daha tekrarlıyoruz, gazetecilik suç değildir, görevlerini yaparken gözaltına alınan ve tutuklanan meslektaşlarımız serbest bırakılmalıdır” dedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan (TGS) yapılan açıklamada da son bir haftada 20 gazetecinin gözaltına alındığı belirtilerek "Gözaltı değil gözdağı" denildi.

G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Gazeteci Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç, bir istihbarat görevlisinin Libya'da öldürülmesinin ardından törensiz bir şekilde defnedilmesi ile ilgili yaptıkları haber nedeniyle tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde ise Sputnik Türkçe servisi Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe ve

Ankara temsilciliğinde çalışan üç kişi gözaltına alınmıştı. Üstelik Ankara'da görev yapan gazeteciler saldırıya uğramalarının ardından gittikleri emniyette gözaltına alındı. Aynı günlerde gazeteci Aytekin Dursunoğlu ise tutuklandı.

Sınırda mültecilerin durumunu takip eden gazeteciler ise peş peşe gözaltına alındı.

Halkın haber alma hakkı için çalışan gazeteciler, davalarla, gözaltı ve tutuklamalar, ilan kesme cezaları ile baskı altına alınıp görevini yapmaz hale getirilmeye çalışılıyor.

Yetkilileri gazetecilerin görevlerini yapmalarını engellemekten vazgeçmeye çağırıyoruz.

Bir kez daha tekrarlıyoruz, gazetecilik suç değildir, görevlerini yaparken gözaltına alınan ve tutuklanan meslektaşlarımız serbest bırakılmalıdır.

G9 GAZETECİLİK ÖRGÜTLERİ PLATFORMU

Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği

Basın-Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (HABER-SEN)

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK BASIN-İŞ)

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD)

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)

Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği (TURÇEV)”

TGS tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"1 haftada 20 gazeteci gözaltına alındı: Gözaltı değil gözdağı

Cumhurbaşkanı’nın sığınmacıların Avrupa’ya geçebilmesi için kapıları açtıklarını söylemesinin ardından Yunanistan ve Bulgaristan sınırına giden on binlerce sığınmacının sınırda bekleyişi sürüyor. Burada yaşanan olayları takip eden gazeteciler ise polisin tacizi altında, zor koşullarda çalışıyor. Sadece son bir hafta içerisinde yerli ve yabancı 20 gazeteci gözaltına alındı. İdris Sayılgan ve Alptekin Dursunoğlu tutuklandı. İdris Sayılgan, tutukluluğuna yapılan itirazın ardından serbest bırakıldı.

Sınır hattında yaşanan insanlık dramının kamuoyuna duyurulmasını engellemek isteyenler yine gazetecileri hedef aldı.

Dün sabah Libya’da istihbaratçıların öldürülmesiyle ilgili haberi sebebiyle Barış Terkoğlu evinden gözaltına alındı. Gece saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından çalışma arkadaşı Hülya Kılınç ile birlikte tutuklandı.

Türkiye kamuoyundan ne gizlenmek isteniyor? Neden gazetecileri sürekli gözaltına alarak halkın doğru bilgilenme hakkını engelliyorsunuz? Gazetecilik suç değil kamusal bir görevdir. Gazeteciler halkın gerçekleri öğrenebilmesinin güvencesidir.

Hâlen gözaltında tutulan meslektaşımız ve TGS üyesi Rawin Sterk’in de serbest bırakılmasını ve gazetecilerin işlerini yaparken engellenmemesini istiyoruz."