Televizyon kanalından 80 kişi işten çıkarıldı

Yeni televizyon kanalı TYT Türk, ekonomik kriz gerekçesiyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı. 80'e yakın basın emekçisinin işine son verildi.

Texs Medya bünyesinde yer alan, yeni televizyon kanalı TYT Türk, ekonomik kriz gerekçesiyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

5 Ağustos'ta yayına başlayan kanalın beklenen reklam seviyesine ulaşamayınca bu kararı aldığı iddia edildi.

Sonkaleizmir’in haberine göre; karar kanalın İstanbul Yenibosna'daki binasında çalışanlara tebliğ edildi. 80'e yakın medya emekçisinin işine son verildi. Canlı yayınlarını noktalayan kanalın bir süre banttan yayın yapacağı ifade edildi.

“Satış" seçeneği üzerinde duran TYT Türk patronlarının, frekans hakkı ve cihazları ile birlikte kanal için 5,5 milyon TL istediği öğrenildi.