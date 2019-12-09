Suriye yalanını haber yapan gazeteci haberi yayımlanmayınca istifa etti

Suriye'de kimyasal saldırı iddiasının yalan olduğunu ortaya koyan bir habere imza atan Newsweek muhabiri, haber yayımlanmayınca istifa etti.

Newsweek gazetesi muhabiri Tarık Haddad, OPCW'nin Doğu Guta'daki Duma'da kimyasal silah saldırısı yaşandığına ilişkin raporunun kasıtlı olarak çarpıtıldığını gösteren kurum içi e-postaların sızdırılmasına dair hazırladığı haberi gazete editörü tarafından yayımlanmayınca istifa etti.

Haddad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sızdırılmış OPCW belgesi hakkında haber değeri taşıyan ifşaatları yayınlama girişimlerimin hiçbir geçerli gerekçe olmadan reddedilmesinin ardından Newsweek'ten istifa ettim" dedi.

Haddad, "Gerçekten de doğru olmasına rağmen, ABD hükümeti için rahatsız edici olan bilgilerin kaldırıldığı başka bir vakadan elde edilen kanıtlara ek olarak, hikayeyi ne şekilde örtbas ettiklerine dair kanıtlar topladım" ifadesini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Haddad, editörüne sızıntı hakkındaki haberinin neden yayınlanmadığını sorduktan sonra hakkında yasal işlem başlatılmakla tehdit edildiğini söyledi.