Star ve Güneş dükkanı böyle kapattı

İktidar medyasının en uç örneklerinden Star ve Güneş yayın hayatına bugünkü manşetleriyle veda ettiler.

Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle 24 TV ile 360 TV'yi bünyesinde bulunduran TürkMedya Güneş ve Akşam gazetelerini kapatma kararı almış, karar geçtiğimiz gün çalışanlara duyurulmuştu.

Uydurma haberleri ve AKP bültenine dönüş içerikleriyle hatırlanacak olan gazetelerin gerçek tirajlarının, diğer havuz medyasındaki benzeri gibi hayli düşük olduğu, devlet ve belediye desteği olmadan uzun süre devam edemeyeceği biliniyordu.

Gazetelerde çalışan ve işsiz kalan basın emekçilerinin durumuyla ilgili ise net bir açıklama gelmedi.

Bugün basılı hayata veda eden Güneş ve Akşam gazetelerinin son manşetleri şöyle: