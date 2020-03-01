Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe serbest bırakıldı.

Sputnik Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe gözaltına altına alınmıştı. Sputnik Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe serbest bırakıldı.

Boztepe’nin gözaltına alınma gerekçesi olarak "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haberin öne sürüldüğü belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, Boztepe İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Boztepe'nin gözaltına alınmasının ardından Sputnik'in İstanbul ofisinde polis tarafından arama başlatıldı.

Russia Today (RT) ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Polis İstanbul’daki ofisimize geldi. Bir çalışanımız daha gözaltına alındı” diye yazdı.

Evlerine saldırılan üç çalışanın da dün akşamdan beri Ankara’da polisin gözetiminde olduğunu belirten Simonyan, “Türkiye, ne bu?” diye sordu.