Sözcü davasında gerekçeli karar açıklandı

Sözcü gazetesi sahibi ve yazarlarının 'FETÖ'ye yardım' suçlamasıyla yargılandığı davanın gerekçeli kararı yayımlandı. Kararda 17-25 Aralık ve MİT TIR'larına ilişkin haberler ile 15 Temmuz darbe girişimine dair yorumlar 'örgüte yardım' sayıldı.

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı ve hükme bağlanan davanın gerekçeli kararı açıklandı.

​165 sayfalık gerekçeli kararda, davaya konu haber kupürlerine ve konularına yer verildi.

Basının kamuoyunu aydınlatma görevi olduğu ancak haber kaynağını ve haberin içeriğini araştırmak zorunda olduğu kaydedilen gerekçede, "Tamamen uydurma, montajlanmış, hakkında yayın yasağı getirilmiş haberleri kamuoyuna sunmadan önce bu haberlerin gerçekliği konusunda araştırma yapma yükümlülüğü vardır. Örgütün algı faaliyeti çerçevesinde sunduğu tüm haberlerin bir kaç dakika sonra Sözcü Gazetesi'ne ait haber sitesinden hemen kamuoyuna duyurulması, basının kamuoyunu aydınlatma görevi kapsamında olmayıp, algı yürütme faaliyeti kapsamındadır. Üstelik Sözcü Gazetesi tarafından bu kapsamda algı içeren haberler bir kaç defa değil, yüzlerce olup uzunca bir zaman dilimine yayılmıştır. Böylelikle Zaman Gazetesi kapatılmasından sonra örgüt tarafından algı faaliyetlerini yürütme görevi Sözcü Gazetesi tarafından yapılmaya çalışılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Gazetenin 30 Mayıs 2015'te MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntüleri, hakkında kısıtlılık kararı bulunmasına rağmen manşetten duyurduğu belirtilen kararda, gazetenin bu görüntüleri paylaşmasının "FETÖ'nün oluşturmak istediği 'Türkiye'yi terör örgütlerine silah yardımı yapıyor' algısına hizmet eder nitelikte olduğu" iddia edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 27 Aralık 2019 tarihinde davaya ilişkin verdiği kısa kararın gerekçesinde 17-25 Aralık, MİT TIR'larının durdurulması ve 15 Temmuz darbe girişimi hakkında gazetede yer alan haber ve yazılar "algı faaliyeti" sayıldı.

Sözcü yazarı Necati Doğru'nun 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün sonra yazdığı "Naylon darbe!" başlıklı yazısının darbe girişiminin "kontrollü" olduğuna ilişkin "örgütsel algıyı yayma hedefine hizmet ettiği" ileri sürülen gerekçeli kararda şöyle denildi:

"Özellikle örgütün meşru hükümeti devirmek için girişmiş olduğu 17-25 Aralık sistemli ve organize operasyon, MİT tırlarının durdurulması ve en son olarak da 15 Temmuz darbe girişimi dönemlerinde örgüte adeta can simidi olarak aynı algı faaliyetini üstlendiği, bu konuda yüzlerce algı içeren haberler kamuoyuna sistematik ve süreklilik içerecek şekilde duyurulduğu, bunların gazetecilik faaliyeti kapsamında olamayacağı, örgüt tarafından toplumun başka kesimlerinde oluşturulmak istenen ve tüm topluma yaymayı amaçladığı algının Sözcü gazetesi tarafından yapıldığı, böylelikle gazetenin her ne kadar örgütle arasında organik ve hiyerarşik anlamda bağ yok ise de, kamuoyunda örgütün stratejileri doğrultusunda algı faaliyetleriyle bilerek ve isteyerek örgütün amacına hizmet ettiği, bu kapsamda Sözcü Medya kurumunun FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yardım eylemini işlediği tüm dosya kapsamında toplanan delillerden anlaşılmıştır."

27 Aralık'ta kararını açıklayan mahkeme, yazar Emin Çölaşan‘a 3 yıl 6 ay 15 gün, yazar Necati Doğru’ya 3 yıl 6 ay 15 gün, sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin’e 3 yıl 4 ay, Sözcü gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’a 3 yıl 4 ay, sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı’ya 2 yıl 1 ay, muhabir Gökmen Ulu’ya 2 yıl 1 ay, muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli’ye 2 yıl 1 ay hapis cezası vermişti.