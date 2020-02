Sosyal medya 16 saattir kısıtlanıyor

Suriye’nin İdlib kentinde dün gece Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik (TSK) saldırının ardından Türk Telekom’un sosyal medya platformlarına erişimi 27 Şubat saat 23:00 itibariyle kısıtlamaya gittiği, diğer büyük operatörler Vodafone ve Turkcell’in de yaklaşık 00:20’de aynı işlemi yaptığı bildirildi.

Diken'in haberine göre, internetteki erişim kesintilerini gerçek zamanlı takip eden NetBlock.org platformunun verilerine göre, 27 Şubat saat 23:30 itibariyle sosyal medya platformları Twitter, Facebook, Instagram’a erişim tamamen, mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile video paylaşım sitesi Youtube’a da kısmen engelleme geldi.

OPERATÖRLERDEN KISITLAMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELMEDİ

NetBlocks, operatörlerin kısıtlaması dışında Türkiye’de internet performansında bir sorun yaşanmadığını belirtse de sosyal medyadaki kullanıcılar internette genel bir yavaşlamanın olduğundan şikayetçi.

Kullanıcılar, bugün saat 10:30 itibariyle Twitter, Facebook ve Instagram’a hala giremezken, WhatsApp ve Youtube’a erişimde zorluk yaşanıyor. VPN uygulamalarıyla bu sitelere girilebiliyor.

NetBlocks’a göre, Türkiye’deki operatörler Ağustos 2016’da başlayan ''Fırat Kalkanı'' ve Ekim 2019’da başlayan ''Barış Pınarı'' operasyonları sırasında da benzer kısıtlamalara gitti.

It's 8 a.m. in #Turkey, where citizens are waking to find Twitter, Facebook, Instagram, YouTube blocked and WhatsApp limited.

Turkey is a global leader in Twitter usage, and Facebook had just announced plans to open offices in eight Turkish provinces.

