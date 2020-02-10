soL'dan çağrı: Hukuksuzluğa geçit vermeyeceğiz

'Mahkeme küfürbaz avukatın istediğini yaptı: Işıl Özgentürk'e hapis cezası' başlıklı haberimiz nedeniyle açılan dava yarın sabah 9.30'da İstanbul Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Bu davada soL'un ve kamu vicdanının temsilcileri olarak yerimizi alacağız.

Salı sabahı İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülecek dava iktidarın basına dönük hukuksuz tacizlerinden bir yenisi olarak ortaya çıktı. Bu davada soL'un ve kamu vicdanının temsilcileri olarak yerimizi alacağız.

Bir yazar, bir gazete yazısı için yargılandı ve mahkum oldu.

O davanın katılan tarafı olan avukat bu tür davaların tanıdık kişilerindendi. Avukat Mustafa Doğan İnal, başta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok devlet yetkilisinin ve kurumun avukatlığını yapan, "ekmeğini" devlet kurumlarının eleştiren yurttaşlara karşı açtığı davalardan kazanan birisi. "Erdoğan'ın avukatları" olarak bilinen bir ekibin oldukça aktif bir üyesi.

TEHLİKELİ KIŞKIRTMALAR MAHKEMEDE TAMAMLANDI

Dava öncesinde de, dava boyunca da tehlikeli kışkırtmalar yapıldı. Avukat Mustafa Doğan İnal, sosyal medyadaki bazı hesapların ve Yeni Akit gibi yayınların hakaretler eşliğinde yürüttüğü kışkırtmaları mahkemede tamamladı.

İnal'ın katılan taraf olarak dahil olduğu mahkemenin sonucunda Özgentürk hapis cezası aldı.

soL, bu davanın sonucunu "Mahkeme küfürbaz avukatın istediğini yaptı: Işıl Özgentürk'e hapis cezası" başlığıyla haberleştirdi.

'KÜFÜRBAZ AVUKAT' HAKARET SAYILDI, BİREYSEL OLARAK KATILDIĞI DAVADA 'KAMU GÖREVİ' YAPTIĞI SÖYLENDİ!

Şimdi, İstanbul Anadolu 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde soL'un davası görülüyor.

11 Şubat Salı günü saat 09.30'da ilk duruşması yapılacak olan davada soL "küfürbaz avukat" ifadesi nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla yargılanıyor. Ortada bir hakaret olmadığı gibi Mustafa Doğan İnal'ın bireysel olarak katıldığı davada "kamu görevi" yürütmediği de çok açık.

Basın tarihimizin bu en garip davalarından birinde okurlarımız ve dostlarımızla birlikte hazır bulunacağız.

Erişim engelleme kararlarıyla, hukuksuz dayanaksız ceza davalarıyla soL'u susturmalarına izin vermeyeceğiz. Bunu yapmaya çalıştıkça, soL'un sesinin daha da fazla duyulur hale geleceğini onlara göstereceğiz.

İstanbul Anadolu Adliye "Sarayı"

29. Asliye Ceza Mahkemesi

Saat 09.30