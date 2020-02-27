soL yazarı Alpaslan Savaş, 'Vardiya' ile her Cuma Yön Radyo'da

soL yazarı Alpaslan Savaş yarından itibaren her Cuma Yön Radyo'da emekçilerin gündemini ele alacak.

Fabrikalardan plazalara, okullardan hastanelere, özel sektörden kamuya, direniş çadırlarından grev meydanlarına emekçilerin nabzının tutulacağı "Vardiya" programı, Cuma günleri saat 17.30'da Yön Radyo'da yayınlanacak.

Emekçilerin vardiyası başlıyor. Fabrikalardan plazalara,okullardan hastanelere,özel sektörden kamuya, direniş çadırlarından grev meydanlarına emekçilerin nabzı bu programda atıyor. Alparslan Savaş ile Vardiya her Cuma saat 17.30’da Yön Radyo’da. @alpaslan_savas pic.twitter.com/loDTiUAQlD

— Yön Radyo (@YonRadyo) February 27, 2020