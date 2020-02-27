soL yazarı Alpaslan Savaş, 'Vardiya' ile her Cuma Yön Radyo'da

soL yazarı Alpaslan Savaş'ın hazırlayıp sunacağı ve emekçilerin gündeminin ele alınacağı Vardiya programı her Cuma saat 17.30'da Yön Radyo'da yayınlanacak.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 27 Şubat 2020 20:18

soL yazarı Alpaslan Savaş yarından itibaren her Cuma Yön Radyo'da emekçilerin gündemini ele alacak.

Fabrikalardan plazalara, okullardan hastanelere, özel sektörden kamuya, direniş çadırlarından grev meydanlarına emekçilerin nabzının tutulacağı "Vardiya" programı, Cuma günleri saat 17.30'da Yön Radyo'da yayınlanacak.