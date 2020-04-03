soL kabuk değiştiriyor

soL 6 Nisan sabahı okurların karşısına yeni bir yüzle çıkacak. Bir tasarım değişikliğinden biraz fazlası Pazartesi sabahı sol.org.tr açıldığında karşınıza çıkacak.

soL Haber Portalı ya da tam tanımlayıcı adıyla sol.org.tr yine kabuk değiştiriyor.

2006 yılında günlük internet gazetesi olarak yayına başlayan soL, aradan geçen 14 yıla yakın zamanda birden fazla kez değişti. İlk önemli değişim günlük internet gazetesi olarak her sabah “yayına” giren soL’un canlı bir haber sitesine dönüşümü ile olmuştu.

Köklü tasarım değişiklikleriyle sadece sunum şeklini değil, sunulan içeriği de değiştirdiğimiz oldu.

Şimdi bir kez daha kabuk değiştirmeye hazırlanıyoruz.

6 Nisan’da yeni bir soL, yeni bir sol.org.tr olacak karşınızda.

Bir tasarım değişikliğinden fazla bir değişiklikten söz ediyoruz.

6 Nisan sabahı kendiniz deneyimleyeceksiniz diyerek haberi burada keselim.

Sadece bir vaatte bulunabiliriz. Onu da haber diliyle ifade edelim.

Konuyla ilgili görüştüğümüz soL habercileri, editörleri, muhabirleri, yazarları, tasarımcıları, yazılımcıları ve katkı koyan yüzlerce gönüllü soL’un, değişmeyen ilke ve hedefleri yönünde bir adım atacaklarını bildirdi. 6 Nisan’dan itibaren daha dinamik, daha derinlikli, daha güncel, daha birikimli ve daha çok yönlü bir yayıncılığı daha yaratıcı biçimlere olanak tanıyan yeni bir tasarım ve yazılımla yapacaklarını söyleyen “mutfaktakiler” sözlerini şöyle sonlandırdı: Daha keskin görüşlü ve daha taraflı olduğu kadar daha etkili ve daha vazgeçilmez bir soL için emek vermeye devam edeceğiz.