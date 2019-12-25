'Seni mermi manyağı yaparım, gebertirim' denilince istifa etti

CNN Türk'te sabah saatlerinde yayınlanan 'A'dan Z'ye' programının sunucusu Cem Seymen'in ani istifasına ilişkin ilginç bir iddia gündeme geldi.

CNN Türk'te sabah saatlerinde yayınlanan 'A'dan Z'ye' programının sunucusu Cem Seymen, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını duyurmuştu.

Paylaşımında, "Kendime göre önemli gördüğüm sebeplerle ve tamamen kendi isteğimle bıraktım” diyen Seymen'in istifasının nedeni merak konusu olmuştu.

Medyaradar'ın haberine göre, CNN Türk çalışanı bir editör, Cem Seymen'le "Davutoğlu" haberi nedeniyle tartışma yaşadı.

Tartışmanın alevlenmesinin ardından iddiaya göre editör Seymen’e "Seni mermi manyağı yaparım, gebertirim" dedi.

Seymen bu olayın ardından durumu yönetime bildirdi. Ancak yönetimin olaya kayıtsız kalması nedeniyle programa çıkmama kararı aldı.