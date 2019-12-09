Sabah gazetesi partileri karıştırdı, alay konusu oldu

AKP'nin havuz gazetelerinden Sabah, 'CHP'li belediyeden AKP'ye oy veren vatandaşlara hizmet yok' şeklinde bir habere imza atarken, haberde İzmir'in Bayındır Belediyesi'nin CHP'li olduğu bilgisi yer aldı. Oysa ilgili belediye 31 Mart seçimlerinde AKP tarafından yüzde 58'lik oranla kazanılmıştı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi bugün ilginç bir habere imza attı. "CHP'li Belediyeden skandal icraat Ak Parti'ye oy verene asfalt yok" başlığıyla yayımlanan haberde, "İzmir'de CHP'li Bayındır Belediyesi, ilçeye bağlı mahallelerin yollarını astfaltlarken, Kızıloba Mahallesi'ni diğer mahalle ve ilçelere bağlayan yaklaşık 5 kilometrelik toprak yolu asfaltlamadı. Kış gelmesiyle yolların çamur içinde kaldığını anlatan mahalleli, son iki seçimde Ak Parti'ye oy verdikleri için belediyenin kendilerine hizmet vermeyerek cezalandırdığını öne sürdü" ifadesi yer aldı. Ancak söz konusu belediye 31 Mart seçimlerinde yüzde 58'le AKP tarafından kazanıldı.