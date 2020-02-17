RTÜK'ten Çukur ve Yasak Elma dizilerine ceza

RTÜK Show TV'de yayınlanan Çukur dizisine ‘alkollü içkileri özendirici sahneleri’ gerekçesiyle ceza verdi. FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisi de ‘aile kurumunu hiçe sayan bazı sahneler’ içerdiği gerekçesiyle ceza aldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Show TV'de yayınlanan Çukur dizisine "alkollü içkileri özendirici sahneleri" gerekçesiyle ceza verdi. FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisi de "aile kurumunu hiçe sayan bazı sahneler" içerdiği gerekçesiyle ceza aldı.

Sputnik'ten Yurdagül Şimşek'in haberine göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun son toplantısında, Show TV'de yayınlanan Çukur dizisine "alkollü içkileri özendirici sahneleri" gerekçesiyle ceza verildi.

RTÜK diziyi yayınlayan Show TV’ye 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan "Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez" hükmünü ihlalden üst sınırdan para cezası verdi.

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisine de "aile kurumunu hiçe sayan bazı sahneler"in 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 8. Maddesine göre "toplumun millî ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu" gerekçesiyle idari para cezası verildi.