Profesör TRT’nin teklifini duyurdu: İshallerin sulardan kaynaklandığını söylemesi istenmiş

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Esin Davutoğlu Şenol ‘İshal ile ilişkili konuşmamı isteyen haber kanallarının bir ricası var. Sularla ilişkili olduğunu söylemem’ dedi. Şenol ricada bulunan haber kanalı içinse ‘bizim vergilerimizden beslenir’ dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, TRT'nin Ankara’daki ishal vakalarının sulardan kaynaklandığını söylemesi için kendisine teklifte bulunduğunu ileri sürdü.

Ankara’da son günlerde artan ishal vakalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenol, artan vakaların sularla ilgisi olmadığını, okulların açıldığı dönemde her zaman ishal vakalarında artış olmasının beklendiğini belirtti. Şenol TRT’nin aksi yönde açıklama yapmasını teklif ettiğini iddia etti.

‘BİZİM VERGİLERİMİZDEN BESLENİR’

Şenol, “Biz ishallerde her yıl bu vakitler sıklık artışı görürüz. Önceki akışta yazdım sebeplerini ama bazı ‘film’ adamlarının neden sık ekrana çıktığını anlayın diye yazıyorum. İshal ile ilişkili konuşmamı isteyen haber kanallarının bir ricası var. Sularla ilişkili olduğunu söylemem. Aslında bu teklifi açıkça yapan, yani ‘ishallerin sebebi sulardır’ dememi isteyen ana haber kanalının adını da yazıp sildim sonradan. Zira, bizim vergilerimizden beslenir, amir sözü dinlenir. Ve ne yapsak illa ki söyleyecek dolu yalanları vardır, siz bilin istedim” diye yazdı.

Biz ishallerde her yıl bu vakitler sıklık artışı görürüz

önceki akışta yazdım sebeplerini

Ama bazı “ film “ adamlarının neden sık ekrana çıktığını anlayın diye yazıyorum

İshal ile ilişkili konuşmamı isteyen haber kanallarının bir ricası var

Sularla ilişkili olduğunu söylemem — Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) September 30, 2019

Aslında bu teklifi açıkça yapan , yani “ishallerin sebebi sulardır “ dememi isteyen ana haber kanalının adını da yazıp sildim sonradan

Zira , bizim vergilerimizden beslenir, amir sözü dinlenir

Ve naapsak illa ki söyleyecek dolu yalanları vardır , siz bilin istedim — Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) September 30, 2019

YAVAŞ VE ASKİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara’da sudan kaynaklı salgın hastalık olduğuna yönelik haberlerin asılsız olduğunu, gerekli açıklamayı ASKİ Genel Müdürlüğünün yaptığını söylemişti. ASKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da su numunelerindeki klor konsantrasyonunun 0,2 mg/L'nin üzerinde olduğu belirtilmişti.