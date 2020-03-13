Posta'da Odatv cezası: Haber müdürü işten çıkarıldı

Posta Gazetesi Haber Müdürü Timur Soykan, sendika hakkı için verdiği mücadele ve tutuklu gazetecilere destek mesajı nedeniyle işten çıkarıldı.

Hürriyet Gazetesi’nde 40’ın üzerinde gazetecinin evlerine giden tebilagatlarla işten çıkarılması sonrası astığı sendika afişleriyle hatırlanan ve sendika hakkı için mücadele eden Posta Gazetesi Haber Müdürü Timur Soykan işten çıkarıldı.

Medyaradar'ın haberine göre, Soykan geçtiğimiz günlerde Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel ve gazeteci Hülya Kılınç’ın tutuklanmasına tepki göstermiş, tutuklu gazetecilere özgürlük mesajının yer aldığı afişlerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak “Gazeteci arkadaşlarımız hapisteyken hiçbirimiz özgür değiliz. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç'ın yer aldığı afişler Demirören Medya'da. Gazetecilere Özgürlük” diye yazmıştı.