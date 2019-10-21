Oğuz Haksever'in ekrana çıkamadan işten çıkarıldığı iddia edildi

NTV’den ayrıldıktan sonra Haber Global’le anlaştığı belirtilen Oğuz Haksever’in ‘Ankara’dan gelen telefon’ üzerine bu kanalla da yollarını ayırmak zorunda kaldığı ileri sürüldü.

Oğuz Haksever’in NTV’den ayrıldıktan sonra anlaştığı Haber Global’le de Ankara’dan gelen bir telefon üzerine yollarını ayırmak zorunda kaldığı ileri sürüldü.

Mayıs ayında NTV’deki programında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yassıada ziyareti haberini sunan Haksever’in mikrofon açık kalınca “Neresi yaslıada be. Canına okumuşsun” sözleri duyulmuştu. Uzun süre yaptığı AKP yanlısı yayınlarıyla tanınan Haksever bu gafının ardından kısa süre sonra NTV’den ayrılmıştı.

Medyaradar’da yer alan bir yazıda, Haksever'in daha sonra Haber Global ile anlaştığı ve kanalda yayınlanacak programı için tanıtım çekimleri ve hazırlıkları yapıldığı belirtildi. Ancak Haber Global Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş’ın bir süre önce Haksever’i arayarak “Oğuz abi Ankara'dan telefon geldi. Seni ekranda istemiyorlar" dediği ve Haksever’in daha ekrana çıkamadan işine son verildiği iddia edildi.