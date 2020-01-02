Nurettin Yıldız’dan Çerkezköylü gazeteciye dava

Çerkezköy Havadis Gazetesi imtiyaz sahibi A. Kadir Kıldıze, ‘6 yaşındaki çocuk evlenebilir’ açıklamasıyla infial yaratan Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız’a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkıyor.

"6 yaşındaki çocuk evlenebilir", "çalışan kadın fuhuşa hazırlık yapıyor" ve "kadınlar dövülebilir" gibi skandal açıklamalarıyla infial yaratan Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Çerkezköy Havadis Gazetesi imtiyaz sahibi A. Kadir Kıldıze’den davacı oldu.

Kıldıze, Twitter üzerinden tartışma yaşadığı bir kullanıcıya; "Beğendiğin Necip Fazıl kumarbaz, Nurettin Yıldız pedofil" şeklinde cevap vermiş, bu ifadelerin ardından Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız, Kıldıze’den şikayetçi olmuştu.

ÇERKEZKÖY EMNİYETİNDE İFADE VERDİ

Bahse konu Twitter paylaşımının ardından Çerkezköy Emniyetinde ifadeye çağrılan A. Kadir Kıldıze, emniyette verdiği ifadede şunları söyledi: "Nurettin Yıldız’ı şahsen tanımam. Kendisini medyaya yansıyan vaazlarından tanırım. Daha önceki vaazlarında kullandığı ‘altı yaşındaki kız çocuğu evlenebilir’ ifadesi dünyanın her yerinde ‘pedofil’ olarak değerlendirilir. Eğer Türkiye bir hukuk devleti ise bu adamın bu ifadeleri nedeniyle ceza alması gerekir. Aklı ve vicdanı olan her savcının bu şekilde düşüneceğini düşünüyorum. Kullandığım ifade hakaretten çok durum tespitidir. Tarikat ve cemaatlerin bu ülkeye çok büyük zararlar verdiğini 15 Temmuz 2016 tarihinde hepimiz gördük. Eğer Nurettin Yıldız gibi şahıslara önlem alınmaz ise bu şahısların tıpkı Fethullah Gülen gibi ülkenin başına bela olacağını düşünüyorum. Üzerime atılan suçlamaları da kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir.”

DURUŞMA 7 OCAK’TA ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDE

Kıldıze’nin arabuluculuk teklifinde istenen parayı kabul etmemesinin ardından mahkemeye taşınan dosyanın ilk duruşması 7 Ocak Salı günü İstanbul Çağlayan Adliyesinde görülecek.