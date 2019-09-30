Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu

Nagehan Alçı hakkında Habertürk’te katıldığı canlı yayında sarf ettiği ‘katil devlet’ sözleri üzerine suç duyurusunda bulunuldu.

Nagehan Alçı hakkında cuma günü Habertürk’te canlı yayınlanan programda “katil devlet” dediği için suç duyurusunda bulunuldu.

Erzincan’da Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Serdar Aydın dilekçesinde “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve Türk Milliyetçisi bir ailenin evladı olarak devletimle her daim gurur duymuş bir vatan evladıyım. Özel bir kanalda yayınlanan programın katılımcılarından Nagehan Alçı isimli şahsın devletime ‘katil devlet’ diyerek itibarsızlaştırmaya yönelik canlı yayında bir takım beyanlarda bulunmuştur. Şahsın bu konu hakkında yargılanması ve yüce Türk devletinden özür dilemesini bekliyor ve gereğinin yapılması hususunu yüce Türk yargısından arz ederim” dedi.