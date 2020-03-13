Müzisyen Ozan Çoban'dan tutuklanan Barış'lara şarkı: Bir sabah düşü

Müzisyen Ozan Çoban Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanması sonrasında hem onların yaşadıkları hukuksuzluk hem de tüm tutuklu gazeteciler adına 'Bir sabah düşü' adında şarkı besteledi.
Barış’lara ve tüm tutuklu gazetecilere..
“..Yeni bir sabaha uyanır gözlerimiz elbet
Marşlarla türkülerle karşılarız dostlarımızı
Kavuşur yarimizle mapus kapısında ellerimiz
Sarılıp kucak kucak çocuklarımıza
Özgür bir memleket sunarız”
#GazetecilereÖzgürlük
Elbet diner bu fırtına bu boran
Yeniden ekeriz toprağımıza menekşeleri
Onanırız yıkılmış evlerimizi
Otururuz alnımızın terinden kurduğumuz sofralara
Yeni bir sabaha uyanır gözlerimiz elbet
Marşlarla türkülerle karşılarız dostlarımızı
Kavuşur yarimizle mapus kapısında ellerimiz
Sarılıp kucak kucak çocuklarımıza
Özgür bir memleket sunarız
Ve yazarız bu olan biten her şeyi
Her şeyi yazarız tek tek bir kenara inatla
Şu boran fırtına geçsin hele bir
Bizdeki güneşin yangını saracak yürekleri
Yeni bir sabaha uyanacak bu gözler elbet
Marşlarla türkülerle alacak dostlarımız bizi
Kavuşacak yar ile maphushane kapısında ellerimiz
Özgürlükle dolacak çocuklarımızın
Aydınlık yüzleri / Gül güleç yüzleri
Şiir: Özgür Barış Çoban
Müzik: Ozan Çoban