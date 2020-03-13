Müzisyen Ozan Çoban'dan tutuklanan Barış'lara şarkı: Bir sabah düşü

Müzisyen Ozan Çoban Barış'lara ve tüm tutuklu gazetecilere özgürlük diyerek, 'Bir sabah düşü' adında şarkı besteledi.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 13 Mart 2020 11:12

Müzisyen Ozan Çoban Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve  Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanması sonrasında hem onların yaşadıkları hukuksuzluk hem de tüm tutuklu gazeteciler adına 'Bir sabah düşü' adında şarkı besteledi. 

Barış’lara ve tüm tutuklu gazetecilere..

“..Yeni bir sabaha uyanır gözlerimiz elbet

Marşlarla türkülerle karşılarız dostlarımızı

Kavuşur yarimizle mapus kapısında ellerimiz

Sarılıp kucak kucak çocuklarımıza

Özgür bir memleket sunarız”

#GazetecilereÖzgürlük 

Elbet diner bu fırtına bu boran

Yeniden ekeriz toprağımıza menekşeleri 

Onanırız yıkılmış evlerimizi 

Otururuz alnımızın terinden kurduğumuz sofralara 

Yeni bir sabaha uyanır gözlerimiz elbet 

Marşlarla türkülerle karşılarız dostlarımızı 

Kavuşur yarimizle mapus kapısında ellerimiz 

Sarılıp kucak kucak çocuklarımıza 

Özgür bir memleket sunarız 

Ve yazarız bu olan biten her şeyi 

Her şeyi yazarız tek tek bir kenara inatla

Şu boran fırtına geçsin hele bir 

Bizdeki güneşin yangını saracak yürekleri 

Yeni bir sabaha uyanacak bu gözler elbet 

Marşlarla türkülerle alacak dostlarımız bizi 

Kavuşacak yar ile maphushane kapısında ellerimiz 

Özgürlükle dolacak çocuklarımızın 

Aydınlık yüzleri / Gül güleç yüzleri

Şiir: Özgür Barış Çoban

Müzik: Ozan Çoban