Müzisyen Ozan Çoban'dan tutuklanan Barış'lara şarkı: Bir sabah düşü

Müzisyen Ozan Çoban Barış'lara ve tüm tutuklu gazetecilere özgürlük diyerek, 'Bir sabah düşü' adında şarkı besteledi.

Müzisyen Ozan Çoban Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanması sonrasında hem onların yaşadıkları hukuksuzluk hem de tüm tutuklu gazeteciler adına 'Bir sabah düşü' adında şarkı besteledi.

Barış’lara ve tüm tutuklu gazetecilere..

“..Yeni bir sabaha uyanır gözlerimiz elbet

Marşlarla türkülerle karşılarız dostlarımızı

Kavuşur yarimizle mapus kapısında ellerimiz

Sarılıp kucak kucak çocuklarımıza

Özgür bir memleket sunarız”

#GazetecilereÖzgürlük

Elbet diner bu fırtına bu boran

Yeniden ekeriz toprağımıza menekşeleri

Onanırız yıkılmış evlerimizi

Otururuz alnımızın terinden kurduğumuz sofralara

Yeni bir sabaha uyanır gözlerimiz elbet

Marşlarla türkülerle karşılarız dostlarımızı

Kavuşur yarimizle mapus kapısında ellerimiz

Sarılıp kucak kucak çocuklarımıza

Özgür bir memleket sunarız

Ve yazarız bu olan biten her şeyi

Her şeyi yazarız tek tek bir kenara inatla

Şu boran fırtına geçsin hele bir

Bizdeki güneşin yangını saracak yürekleri

Yeni bir sabaha uyanacak bu gözler elbet

Marşlarla türkülerle alacak dostlarımız bizi

Kavuşacak yar ile maphushane kapısında ellerimiz

Özgürlükle dolacak çocuklarımızın

Aydınlık yüzleri / Gül güleç yüzleri

Şiir: Özgür Barış Çoban

Müzik: Ozan Çoban