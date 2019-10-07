Mimarlar Odası'ndan soL'a ödül

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, doğal ve kültürel değerlerin korunmasında önemli katkılar sunmuş olan mimar Emre Madran’ın anısına bu yıl dördüncüsü verilen 'Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri' sahiplerine verdi. soL Haber, ODTÜ ve AOÇ haberleri dolayısıyla 'İnternet Haberciliği Dalında Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülü'ne layık görüldü.

soL - Haber Merkezi