Mimarlar Odası'ndan soL'a ödül

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, doğal ve kültürel değerlerin korunmasında büyük katkılar sunmuş olan mimar Emre Madran’ın anısına bu yıl dördüncüsü verilen "Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri” sahiplerine verildi.
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın teşekkür ve dayanışma konuşmasıyla başlayan etkinlikte, yayım ve yazıları ile Emre Madran Basın Ödülü’ne değer görülen radyo, tv, gazete ve internet haberciliğinde ödüle layık görülen kişi ve kurumlara ödülleri verildi.
soL Haber adına Ali Ufuk Arikan, ODTÜ ve AOÇ haberleri dolayısıyla 'İnternet Haberciliği Dalında Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülü'nü aldı.