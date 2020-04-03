Meksika yaşamsal olmayan sektörlerde üretimi durdurdu, basın Corona birasına takıldı

Pandemiyle mücadele kapsamında yaşamsal olmayan sektörlerde üretimi durdurma kararı aldı. Bu kapsamda Corona marka biranın üretimi de durudurulurken, medya halk sağlığı önlemi yerine birayı gördü.

Yeni koronavirüs hastalığının (Kovid-19) şimdilik ülkemize göre daha yavaş yayıldığı Meksika’da hükümet bu hafta sağlık OHAL’i ilan etti ve ülkedeki koronavirüs vakalarının sayısının 1000'i aşmasından sonra zorunlu olmayan ekonomik faaliyetlerin askıya alınması kararını aldı. Meksika’da şimdiye kadar 1.510 vaka kaydedildi ve hastalığa bağlı 50 ölüm bildirildi.

Meksika menşeli Corona Extra, Victoria, Pacífico ve Modelo gibi bira markalarını 180 ülkeye ihraç eden Grupo Modelo da bu kapsamda üretimi askıya aldı. Grupo Modelo’dan dün gelen açıklamada, ticari faaliyetlerinin yeni koronavirüsün yayılmasını engellemeye yönelik bir hükümet emriyle geçici olarak durdurulacağı duyuruldu.

Bira firması, yaptığı açıklamada, fabrikaları kapatmanın pazar gününden itibaren gerçekleşeceğini ve üretimin süspansiyon kaldırıldıktan sonra devam edebileceği bir seviyeye indirilme sürecinde olduğunu belirtti.

Firmanın açıklamasında,"Federal hükümet, biranın tarımsal-endüstriyel bir ürün olduğunu onaylayan bir açıklama yapmanın uygun olduğunu düşünürse, Grupo Modelo'da, personelimizin yüzde 75'inden fazlasının evde çalışmasıyla aynı zamanda bira arzını garanti eden bir plan yapmaya hazırız" denildi. Firmanın bu açıklamasının altında yatansa tarım ve gıda üretiminin yaşamsal faaliyetler kapsamında kabul edilmesi.

MEKSİKA ÖNLEM ALDI, BASIN BİRA GOYGOYUNU YAPTI

Meksika’nın, pandemiye karşı alınması gereken önlemler konusunda adım atması uluslararası basında kendine pek yer bulamazken İngiltere menşeli Reuters ve Rusya menşeli Sputnik International’sa bu adımın Corona Extra’nın üreticisini etkiliyor olmasını haberleştirmeyi tercih etti.

Reuters, Meksika’nın pandemi önlemini “Meksika, salgın için gerekli olmadığı düşünülen Corona birasını mayalamayı bıraktı” başlığıyla vermeyi tercih ederken Sputnik International’sa “Corona biranın mayalanması KOVİD-19 salgını ortasında Meksika'da geçici olarak durduruldu” başlığıyla verildi. Reuters ilgili karara dair kısaca bilgi vermeyi tercih ederken Sputnik, Grupo Modelo’nun Meksika hükümeti tarafından yaşamsal olmayan sektör sayıldığı gerekçesiyle durdurulduğunu söylemekle yetindi.