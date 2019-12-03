Meclis'in ilanları havuz gazetelerine

TBMM'nin basın ilanları yandaş gazetelere veriliyor. Meclis Başkanlığı'nın son 5 yılda verdiği 263 ilana toplam 816 bin TL ödediği, ilanların Hürriyet, Sabah, Milliyet, Akşam, Star gibi gazetelere verildiği ve havuz dışından hiçbir gazeteye ilan verilmediği ortaya çıktı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un önergesine verilen yanıtla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin basın ilanlarının yandaş gazetelere verildiği ortaya çıktı. Bulut, “İlan üzerinden yandaş medyaya kamu kurumlarından para akıtılıyor” dedi.

Bulut önergesinde “TBMM son beş yılda kaç resmi ilan vermiştir? Bu ilanlar hangi gazetelerde yayımlanmıştır? Ayrı ayrı belirtilmek üzere ilanlar için gazetelere yapılan ödeme ne kadardır?” sorularını yöneltti.

5 YILDA 815 BİN TL

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca 2014-2019 yılları arasında, vefat eden milletvekillerinin başsağlığı, ihale ve sınav duyuruları için toplam 263 resmi ilan verildiğini belirterek, toplam 815 bin 904 TL ödendiğini kaydetti. Bakan Şentop adına önergeyi yanıtlayan Bilgiç, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca 2014-2019 yılları arasında toplam 263 resmi ilan verildiğini belirterek, “Vefat eden milletvekillerinin başsağlığı, ihale ve sınav ilanları gibi ilanlar, Hürriyet Gazetesi, Sabah Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Star Gazetesi, Akşam Gazetesi, Resmi Gazete, Kamu İhale Kurumu ve Basın İlan Kurumuna verilmiştir” dedi.

İLANLAR HAVUZ GAZETELERİNE

Önerge yanıtında ödenen ilanlar ise Hürriyet Gazetesi’ne 335 bin 835, Sabah Gazetesi’ne 332 bin 320, Milliyet Gazetesi’ne 26 bin 818, Akşam Gazetesi’ne 5 bin 97, Star Gazetesi’ne 3 bin 540, Resmi Gazete’ye 500, KİK’e 4 bin 720, BİK’e 6 bin 413 TL olarak sıralandı. Bilgiç, “Ayrıca bu gazetelere ortak verilen 100 bin 660 TL’lik ilanla birlikte toplam 815 bin 904 TL ilan bedeli ödenmiştir” dedi.

KAMU KAYNAKLARI HAVUZA AKTARILIYOR

Önerge yanıtını değerlendiren Bulut, Meclis Başkanlığının, 5 senede 263 ilana 816 bin TL verdiğini belirterek şunları söyledi:

“İlanlara baktığımızda bütün gazeteler havuz medyasının gazeteleri. Havuz medyasının dışında kalan gazetelere 5 senede bir tane bile ilan verilmemiş. Eğer mesele tiraj ise bu ülkenin en çok satan gazeteleri ilan verilenler arasında yok. Mesele tiraj değil, yandaş medyaya ilan üzerinden kamu kurumlarından para akıtmak. Bu ödenen paralar milletin verdiği vergilerden oluşuyor. Yani havuz medyası dışında kalan gazeteleri okuyan vatandaşların da vergisi var. Eğer siz bir siyasi parti gibi Meclisi kullanıp kendi havuz medyasına bu ilanları verirseniz o zaman sizin tüm kesimleri temsil etme hürriyetiniz eksik kalır ve demokrasiyi kendi ellerinizle baltalamış olursunuz.”