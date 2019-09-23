Le Monde: Erdoğan sonrası dönem başladı

Fransız Le Monde gazetesi, editör yazısında Erdoğan sonrası dönemin Türkiye'de başladığını, Erdoğan'ın meşruiyetini yitirdiğini ve seçim sonrası gözlemlerini yazdı.

Fransız Le Monde gazetesi editör yazısında Türkiye’de “Erdoğan sonrası dönemin belki de başladı” başlığını kullandı.

Alain Frachon imzalı editör yazısında, “Erdoğan partisindeki bölünmeler, ultra otoriter dönemecin giderek daha fazla meşruiyet kaybına yol açtığını düşündürtüyor” dedi.

Franchon, ''Bu yıl yapılan belediye seçimlerinde AKP, İstanbul’u ve başkent Ankara’yı da içeren pek çok büyük kenti kitlesel olarak kaybetti. AKP bölünmüş ve asilleri partiden ayrıldı. Hükümet çok zor bir ekonomik durumla karşı karşıya. Ultra-otoriter, nefret dolu, klancı bir dönüşün yanı sıra, Rusya'nın Vladimir Putin'le flört etmesinin Türklerin çoğunluğu tarafından reddedildiği görülüyor. Erdoğan sonrası dönem başlamış olabilir'' şeklinde seçim sonrası süreci yorumladı.

İstanbul’un 16 milyon nüfusu ile 21’inci yüzyılın megapollerinden biri olduğunu hatırlatan Franchon, İstanbul’un ülke siyasetindeki önemini anlattı. Erdoğan’ın İstanbul belediye başkanlığı ile kariyerine başladığını belirten Franchon, “Bugün, yavaş yavaş Erdoğan çağının sonunu ilan ediyor” diye yazdı.