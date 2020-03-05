Işıl Özgentürk beraat etti

Işıl Özgentürk hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'örgüt propagandası' suçlamasıyla açılan davanın 2. duruşması görüldü. Özgentürk beraat etti.

Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'örgüt propagandası' suçlamasıyla açılan davanın 2. duruşması görüldü.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma Işıl Özgentürk savunmasını yaptı.

Özgentürk savunmasında, "Mütalaayı kabul etmiyorum, üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Ben bir yurtseverim. Vatanıma ve milletime bağlı, barışçıl bir insanım. Benim bir terör örgütü ile bağlantılanmam çok zoruma gitti. 73 yaşındayım 50 yıldır gazetecilik yapıyorum, oyun yönetiyorum. 12 Eylül de istesem yurtdışına giderdim. Ama gitmedim, ben başka ülkede yaşayamam. Ben barışsever, yurtseverim, çocuk evliliklerine karşıyım bunlar için ceza verebilirsiniz. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum " dedi.

Verilen aranın ardından Özgentürk, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beraat etti.