İrfan Değirmenci'den 'Altın Kelebek' çıkışı: Önce tazminatımı verin

Altın Kelebek Ödülü için yılın sunucusu adayları arasında yer alan İrfan Değirmenci, isminin ödül listesinden çıkarılmasını istedi.

Altın Kelebek Ödülü için yılın sunucusu adayları arasında yer alan İrfan Değirmenci, isminin ödül listesinden çıkarılmasını istedi.

Altın Kelebek adayları arasında yer alan ve isminin çıkarılmasını isteyen Kanal D'nin eski sunucusu İrfan Değirmenci, "Bana önce tazminatımı verin" dedi.

Daha önce Altın Kelebek ödülünü alan İrfan Değirmenci, konuya ilişkin açıklama yaparak "Kurum önce benim tazminatımı versin. Ben orayla davalıyım. Tazminat alacağım var. Altın Kelebek Ödülleri jurisi zaten taraflı. Ertuğrul Özkök, Cengiz Semercioğlu gibi isimler belirliyor. Böyle bir törende yer almak istemiyorum" dedi.

Fox TV sunucusu Fatih Portakal ve Habertürk TV sunucusu Didem Arslan Yılmaz da "sonuçların önceden belli olduğu" iddiaları üzerine adaylıktan çekildiğini açıklayan isimler olmuştu.

İrfan Değirmenci, bir öncekinde ödül aldığı Altın Kelebek töreninde Gezi Direnişi ve Soma Maden Katliamı'nı içeren konuşmasıyla gündem olmuştu.