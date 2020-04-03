İmam Hatipli yayın yönetmeni, apolitik başyazar: Havuzda Saray dalgalanmaları

Osman Müftüoğlu Hürriyet’e başyazar oldu… Ahmet Hakan’ın gazetenin genel yayın yönetmenliğinden sonra en önemli değişiklik bu oldu. Önemsiz değişiklik işi her türlü yandaşlık sınırlarını zorlayan Nedim Şener’in gazeteye transferiydi. Paris’te eğitim almış şarap gurmesi Ertuğrul Özkök yerine imam hatipli Ahmet Hakan, Oktay Ekşi yerine Osman Müftüoğlu. Havuz medyasının “amiral gemisi”nin yönelimi…

Hürriyet'teki yazıları beslenme ve sağlık konularıyla sınırlı Osman Müftüoğlu’nun başyazar atanması salgının yarattığı ruh hali ile ilgili değil. Müftüoğlu hekimliğinin ötesinde sade suya tirit yazılarıyla biliniyor. Üstelik uzmanlığı ile yazdıkları arasında bir bağlantı yok. İç hastalıkları uzmanı ama ‘şunu yiyin bunu yemeyin’den ibaret yazdıkları. Bir tür ölçülü Canan Karatay. Atanmadan önceki son gündeme gelişi “karadut pekmezi” nedeniyleydi. Salgının ilk günlerinde halka dut pekmezi yiyerek korunmayı tavsiye eden Tayyip Erdoğan’a tezahürat yapmış, “Tayyip Bey karadut pekmeziyle çok doğru bir seçim yapmış” demişti. Karadut pekmezi. Özellikle Adilcevaz yerel ekşi karadutundan yapılmışsa bir “virüs savar”dı.

İÇ HASTALIKLARI UZMANI BAŞ YAZAR

Ama tabii pekmezle virüsün savılmayacağı çok çabuk anlaşıldı. Devlet de karadut pekmezinden “Iban” tavsiyesine geçti. O günlerde atandı başyazarlığa iç hastalıkları uzmanı Müftüoğlu. Belki de gazetenin gerçek patronları hastalığın içeride olduğunu fark etti, kim bilebilir?

Pekmez ile Adilcevaz arasındaki bağ yeni başyazarımızın Siirt’in yabancısı olmadığını da gösteriyor. Aslen Mersinli. 1978'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1984'te iç hastalıkları uzmanı, 1989'da endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları klinik şefi yardımcısı, 1989'da doçent, 1990'da iç hastalıkları klinik şefi, 1997'de profesör oldu. Hızlı yükselişinde Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e yakınlığı etkili oldu. Demirel’in doktoru olarak ünlendi. 37 yaşındayken, hekimliğini yaptığı Ankara Numune Hastanesi’ne Demirel tarafından başhekim atandı.

Bir ara Demirel’in prenslerinden Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar’ın Bursa Çekirge’de inşa ettiği otellerin sağlık merkezini yönetmekle görevlendirildi. Siirt bağlantısı damadı vesilesiyle. Kızı Merve Müftüoğlu Siirtliler Dayanışma Vakfı Başkanı olan işadamı Yılmaz Helvacıoğlu’nun oğlu Can Helvacıoğlu ile evlendi. Düğün töreninde Süleyman Demirel ve Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Siirtli Emine Erdoğan da hazır bulundu. Bir dut pekmezi nelere kadir!

SİİRT CONNECTİON

Siirtli Emine Hanım’ın hastaneler zinciri MedicalPark’ın gizli ortağı olduğu iddia ediliyordu. Bu iddia ortalıkta dolaşırken Medical Park Prof. Dr Osman Müftüoğlu ile önemli bir iş birliğine imza attı. Müftüoğlu’nun “Yaşasın Hayat Klinikleri” ile Medical Park evlendi.

Osman Müftüoğlu Mersin’in ünlü bir ailesinden geliyor. Ailenin ünlülerinden biri de Dev-Yol’un kurucularından Oğuzhan Müftüoğlu. Osman Müftüoğlu bu konuda hiç konuşmuyor. Kendisine yöneltilen bir soruyu şöyle cevaplamış:

“Ailem Cumhuriyet Halk Partili. Ama hiçbir zaman koyu partici olmadılar. Ailemizde siyasette çok öne çıkan bir isim vardı: Dev-Genç davasından yargılanan Oğuzhan Müftüoğlu. Onun yaşadıklarının yarattığı çekingenlikten de olabilir bu, inekliğimden de bilmiyorum; okul hayatım ev, sınıf, kütüphane arasında geçti.”

CAHİL OLSUN DA ÇAMURDAN OLSUN!

Apolitik bir iç hastalıkları uzmanı ülkenin önde gelen gazetesine başyazar yapıldı yani. Televizyona çıkıyor sık sık, her şeyi devletten beklemeyin kendi sokağa çıkma yasağınızı kendiniz ilan edin, iyi beslenin, yatıp uyuyun diye öğütler veriyor. Söylemediği tek şey bunları sıradan halkın nasıl yapacağı…

Bu arada karadut pekmezi sorunsalının unutulduğunu umuyor olmalı. Halk sağlığını koruma kelle paçaya, sağlık bozulursa tedavisi karadut pekmezine bağlandı. Zaten hekim profesörlerin şefi de imam hatipli Ahmet Hakan. Yeni Türkiye hedeflerine doğru emin adımlara ilerliyor…