İHA'dan skandal sığınmacı haberi!

AKP'ye yakınlığıyla bilinen İhlas Haber Ajansı, sığınmacıların ölümüne yol açan deniz yolculuklarına ilişkin 'sevindirci haber' başlığı attı, 'havalar düzeliyor' dedi.

Binlerce sığınmacının insan kaçaklarına canlı yayınla teslim edildiği görüntülerin ardından şimdi de sığınmacıların ölüm yolculukları "sevindirici haber" olarak sunuldu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen İhlas Haber Ajansı, havaların ısınacağını belirterek sınırda bekleyişte olan, botlarla karşı kıyıya geçmeye çalışan sığınmacıların bununla "sevineceğini" öne sürdü.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Mültecilerin Avrupa’ya gidişlerine yönelik sınır kapılarının açılmasının duyulması üzerine, kıyılara akın eden mülteciler için meteorolojiden sevindirici haber geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hafta boyunca denizlerde sakin bir havanın olacağı belirtildi.



Türkiye’nin mültecilerin sınırdan geçişlerini engellemeyeceğini açıklamasının ardından başta Suriyeli olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen binlerce mültecinin, Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçişleri devam ediyor. Zaman zaman olumsuz hava koşulları ve denizdeki fırtınadan olumsuz etkilenen mülteciler geçişler için hava meteorolojik verileri dikkatle takip ederken bugünkü tahminler mültecileri sevindirdi.



Ege Denizi üzerinden geçiş yapan mülteciler için bu hafta karada ve denizde hava şartlarının gayet uygun olacağı görülürken, Aydın ve çevresinde en düşük hava sıcaklığının 9 derece olacağı, sıcaklıkların 22 dereceye kadar yükseleceği belirtildi. Öte yandan, denizlerde de hava sıcaklığının yüksek, rüzgarın şiddetinin oldukça düşük olduğu yönündeki meteorolojinin tahmin açıklamaları en çok mültecileri sevindirdi."