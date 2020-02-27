İdlib'teki saldırının ardından Twitter'a erişim kısıtı

İdlib'ten gelen haberlerin ardından Twitter'a erişim sınırlandırıldı.
soL - Haber Merkezi
Cuma, 28 Şubat 2020 00:04

Türkiye genelinde Twitter'a erişim sınırlandırıldı. İdlib'deki saldırı haberinin yayılmasıyla birlikte gece yarısına doğru ülke genelinde insanlar Twitter'a erişme kınusunda sıkıntı yaşamaya başladı.

Bir diğer taraftan internet servis gözlem kuruluşu NetBlocks, Türkiye'de Türk Telekom üzerinden Twitter erişiminin kapatıldığını doğruladı:

 