İdlib'teki saldırının ardından Twitter'a erişim kısıtı

Türkiye genelinde Twitter'a erişim sınırlandırıldı. İdlib'deki saldırı haberinin yayılmasıyla birlikte gece yarısına doğru ülke genelinde insanlar Twitter'a erişme kınusunda sıkıntı yaşamaya başladı.

Bir diğer taraftan internet servis gözlem kuruluşu NetBlocks, Türkiye'de Türk Telekom üzerinden Twitter erişiminin kapatıldığını doğruladı:

Confirmed: Twitter has become unavailable across #Turkey as of 11:30 p.m. local time for users of national provider Turk Telekom following alleged attack on Turkish troops in #Idlib; other social media currently unaffected; developing situation pic.twitter.com/Tu3h68Gfii

— NetBlocks.org (@netblocks) February 27, 2020