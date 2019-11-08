Hürriyet'te yeni skandal: Kovulan gazetecilerin isimleri haberlerden siliniyor

Birçok gazeteciyi evlerine gönderdiği tebligatla işten çıkaran Hürriyet, işten çıkardığı gazetecilerin haberlerde yer alan imzalarını da siliyor.

Hürriyet gazetesinde geçtiğimiz Çarşamba günü mektupla yapılan tebligatlarla başlayan işten çıkarmalar devam ederken, bu duruma tepki olarak birçok isim gazete ile yollarını ayırmıştı.

Askerlik görevini yapan, doğum izninde olan gazetecileri dahi kovan Hürriyet’te yeni bir skandal daha ortaya çıktı.

Odatv’nin haberine göre, Demirören Grubu, işten çıkardığı gazetecilerin haberlerinden imzalarını siliyor.

Gazetecilerin isimleri haberden silinirken, kovulan basın emekçilerinin gazete binasına girmemeleri içinde talimatlar verildi.