Hürriyet'te işten çıkarmalar sürüyor: 9 isim daha işten çıkarıldı

Dün onlarca gazeteciyi evlerine gönderdiği tebligatla işten çıkaran Hürriyet, bugün taktik değiştirerek gazetecileri İnsan Kaynakları Departmanı’na çağırarak işten çıkardı.

Hürriyet gazetesinde dün başlayan işten çıkarmalar bugün de devam ediyor.

Dün 40'ın üzerinde gazeteciyi evlerine gönderilen tebligatla işten çıkaran gazete, bu uygulamanın tepki çekmesi üzerine bugün ise gazetecileri İnsan Kaynakları Departmanı’na çağırarak işten çıkardı.

Odatv'de yer alan habere göre, işten çıkarılmak üzere çağrılan isimler arasında muhabir Arda Akın, otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, spor ve ekonomi servisinden Ceyhun Kuburlu, teknoloji muhabiri Ahmet Can Şit, muhabir Ece Emre, editör Deniz Türsen, editör Deniz Dallı, editör Levent Korkut ve Kelebek'ten Nigar Akar bulunuyor.

Gruptan çıkarılan basın emekçilerinden biri dün soL’a yaptığı açıklamada ilk kez böyle bir işten çıkarma yöntemi gördüğünü söylemişti.