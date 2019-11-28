Hürriyet’te işten çıkarılanlardan ‘Tazminat Fermanı’ klibi

Hürriyet gazetesinin işten çıkardığı 45 gazeteci ve çalışan tazminatlarının ödenmemesine tepki göstererek bir klip hazırladı.
Kendilerini “45’likler” olarak adlandıran gazeteciler, Erol Evgin’in “Gel de yanma” şarkısı eşliğinde hazırladıkları “Tazminat Fermanı” adlı kliple alacaklarının ödenmesini talep etti.
Gazetedeki toplam çalışma sürelerinin 481 yılı bulduğunu vurgulayan çalışanlar, hazırladıkları bir metinle de Demirören Holding’den haklarını istedi.
Gazetecilerin hazırladığı metinde şöyle denildi:
"Demirören Holding, Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi bu gazetecilere haklarını vermedi ve hiçbir açıklama yapmadı.
Hürriyet’te toplam 481 yıl emeği olan 45 gazeteciye 'ne halleri varsa görsünler' dendi.
Kanser tedavisi görenler, hastanede bebek bekleyenler vardı.
Bizimle çalışmak istememenizi çok iyi anlıyoruz. Duygularımız karşılıklı.
Ama gazetecilere insanlık dışı muamele yapma hakkını nereden buluyorsunuz?
Basın tarihinde görülmemiş bu umursamazlığı, yasaları hiçe saymayı nasıl açıklıyorsunuz?
Gazete gazetecilerin işidir, haklarını gasp edenlerin değil.
Biz 45’likler haklarımızı istiyoruz. Haklarımızı alacağız.
Yaşasın 45’likler, yaşasın gazetecilik!"