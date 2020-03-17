Gerici yazarın koronavirüs sözleri tepki çekti, sunucu açıklama yapmak zorunda kaldı

Habertürk'te yayınlanan bir programda konuşan ilahiyatçı Ali Rıza Demircan'ın yeni koronavirüse ilişkin sözleri tepki çekerken, programın sunucusu açıklamada bulundu.

Habertürk'te yayımlanan bir programda konuşan gerici Ali Rıza Demircan'ın koronavirüs hakkında söylediği sözler tepki çekti.

Demircan, "Geçici önlemlerle olmaz. Zina, evlilik dışı ilişki, eşcinsellik, evlilik hayatında anal ilişki ve regl döneminde ilişki, bunlar müslümanlara rabbimizin koyduğu yasaklardır. Bu yasaklara riayet ederseniz pek çok hastalığın önlemini henüz daha oluşmadan almış olursunuz" dedi.

Demircan'ın tepki çeken sözlerine ilişkin açıklama yapan programın sunucusu Veysi Ateş, "Bu akşam Habertürk TV Ana Haber’de ağırladığım A.R.Demircan’ın açıklamaları haklı tepkilere sebep olmuştur. Programda kamuoyunun gündemindeki umre ve cuma ve vakit namazı konuşulacağı konusunda anlaşılmış olmasına rağmen.... konuğun canlı yayında mevzuyu toplumu ayrıştıran konulara getirmesinden ve yayın ilkelerimizle bağdaşmayan nitelikte beyanlarda bulunmasından ve buna yayın esnasında gereken tepkinin gösterilememesinden dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim" açıklamasında bulundu.