Gazeteci Hakan Aygün tutuklandı

Gazeteci Hakan Aygün Twitter hesabında yer alan “ey İBAN edenler” paylaşımı nedeniyle gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakan Aygün dün Bodrum'da gözaltına alınmış ve bugün Bodrum Adliyesi'nde çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Aygün'e "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasının yöneltildiği öğrenildi.
Aygün'ün ifadesinde söz konusu tweeti kendisinin yazmadığını, retweet olarak sayfasına geldiğini, aynı paylaşımda, "ibanlı-imanlı" esprinin de hoşgörüyle karşılanması gerektiğini söylediği belirtildi.
Hakan Aygün Halk TV'de uzun süre genel yayın yönetmenliği yapmıştı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta başında koronavirüsle ilgili önlemleri açıklaması beklenen konuşmasında bağış kampanyası başlatmış ve IBAN numaraları paylaşmıştı.