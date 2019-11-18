Erdoğan da onay verdi iddiası: Demirören Medya satılıyor

Demirören Medya’nın Cumhurbaşkanlığı'nın da verdiği onayla OYAK tarafından satın alınacağı ileri sürüldü.

Doğan Medya'nın tamamını satın alarak medyada en büyük tekel haline gelen Demirören Medya’nın satılacağı ileri sürüldü.

Odatv'nin haberine göre, Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), akaryakıt ile otogaz dağıtım şirketleri ve operasyonlarıyla ilgilenmeye başladığını açıkladı. Bu kapsamda, TOTAL Oil Türkiye ve Moil şirketlerinde yaklaşık 900 istasyon ile faaliyet gösteren Demirören Holding ile masaya oturan OYAK'ın, ilk etapta şirketlerde kapsamlı incelemelerde bulunacağı bildirildi.

Habere göre, Demirören Holding Hürriyet, CNN Türk, DHA, Milliyet, Posta gibi yayın organlarının da içinde bulunduğu Demirören Medya’yı da satmak istiyor. Cumhurbaşkanlığı da Demirören Holding’e bağlı medya organlarının Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) tarafından satın alınmasını istiyor.

OYAK yönetimin kurulunun genel kurul tarafından bu büyüklükte bir yatırım yapma konusunda yetkilendirildiği biliniyor. Olası bir durumda kararı verecek OYAK Yönetim Kurulu.

Cumhurbaşkanlığı'nın isteğin gerçekleşmesi durumunda Demirören Grubu’na bağlı TOTAL Oil Türkiye ve Moil şirketlerinin yanında, Demirören Medya’nın da bu satışa dahil edilebileceği konuşuluyor.