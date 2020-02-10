DHA 'muhalif' oldukları gerekçesiyle 4 gazeteciye zam yapmadı!

Demirören Haber Ajansı’nda 4 basın emekçisine 'muhalif oldukları' gerekçesiyle zam yapılmadı.

Demirören Medya Grubu’nda işten çıkarma haberlerini şimdi de zam eşitsizliği izledi.

Medyaradar’ın haberine göre, Demirören Haber Ajansı’nda 4 basın emekçisine "muhalif oldukları" gerekçesiyle zam yapılmadı.

4 KİŞİYE ZAM AMBARGOSU

Zam yapılmayan isimlerin Antalya Büro Şefi Salih Uçar, Adana Büro ŞefiBekir Karakoca, Konya Büro Şefi İsmail Akkaya ve Tunceli Muhabiri Ferit Demir olduğu öğrenildi.

4 isme zam ambargosu kararının ise A Haber kökenli yeni genel müdür Kubilay Gülbek tarafından bizzat alındığı gelen haberler arasında.

Gülbek’in halihazırda kadroda istemediği 4 deneyimli gazeteci için çeşitli mobing çalışmaları yaptığı ve sırf kıdem tazminatlarının daha artmaması için böyle bir skandala imza attığı iddia ediliyor.

Tazminatları oldukça yüksek rakamlar tutan 4 gazetecinin DHA’nın ekonomik zorluklar çekmesi nedeniyle hala kadroda olduğu da iddialar arasında.