CNN Türk'te skandal uygulama: 16 çalışan konteynere hapsedildi, 'dışarıdan haber bulun' denildi!

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, pek çok şirket ve işyeri çalışanlarını evde çalışmaya teşvik ederken, Demirören Medya Grubu'nda 'garip' bir mobbing vakası yaşandı. CNN Türk haber merkezinde çalışan 7 muhabir ve 9 kameraman, toplam 16 çalışanın binaya girişlerinin yasaklandığı iddia edildi.

CNN Türk'te 7 muhabir ve 9 kameramanın otoparkta kurulan bir konteynerda tutularak, dışarıdan haber bulmalarının istendiği ileri sürüldü. Medyatava'nın haberine göre; binanın dışındaki otoparka kurulan konteynerda çalışmaları istenen muhabirlerin tuvalet ve yemekhane gibi ihtiyaçlarını karşılamaları için dahi binaya girişlerine izin verilmediği öne sürüldü. 'ETKİLEŞİM ALANINIZI KISITLIYORUZ' Sokaklarda haber bulmaları istenen muhabirlere CNN Türk yöneticilerinin "Sizin etkileşim alanınızı kısıtlıyoruz" dedikleri öğrenildi. Demirören Medya Grubu'nun diğer medya kuruluşlarında muhabirlerin sokağa çıkmaları yasaklanırken, CNN Türk’ün seçtiği bu yol muhabirlerin tepkisini çekti. CNN Türk'ün sokakta haber takibi yapan muhabirlerine maske ve dezenfektan spreyi ise daha dün verdiği öğrenildi. Öte yandan Türkiye Gazeteciler Sendikası da, CNN Türk'ün bu uygulamasını 'Yeter Demirören' hashtag'iyle kınadı.