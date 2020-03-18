CNN Türk karantina kurallarını hiçe saydı: Süre dolmadan canlı yayına çıkarıldı

CNN Türk'ün kurumda çalışan isimlerin yurt dışından geldiklerinde 14 gün kuralına uymadığı, hemen işe başlattığı öne sürüldü.

CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı’nın yeni koronavirüse karşı uygulanan tedbirleri hiçe saydığı iddia ediliyor.

Medyaradar’ın haberine göre, 7 Mart tarihinde İspanya’da tatilde bulunan spiker Gözde Atasoy’un 14 günlük karantina süresi dolmadan dün yayına çıkarıldığı öğrenildi.

Genel Müdür Yancı’nın kurumda başka isimleri de 14 günlük süre dolmadan kanala çağırdığı gelen haberler arasında.

Koronavirüsün 14 günlük kuluçka süresi olduğu için kişi bazen günlerce hiçbir belirti göstermeden hastalığın taşıyıcısı ve bulaştırıcısı olabiliyor.