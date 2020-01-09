CHP’li milletvekili Yüksel Mansur Kılınç’tan soL’a ziyaret

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamak üzere soL’u ziyaret etti.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için soL’u ziyaret etti. Kılınç'ın ziyaretinde Türkiye'de medyanın durumu üzerine sohbet edildi.

soL çalışanlarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Kılınç, ''Medya patronlarının değişmesi dönemi geçti, tekelleşen medya ile geldiğimiz son noktada iktidarın baskılarının arttığını ve artacağını ama bununla beraber direnen basın organlarının etkisinin de büyüdüğünü ve büyüyeceğini gözlemliyoruz. Teknolojik gelişmelerin sağladığı olanaklar bu konuda bir yarar sağlıyor ancak sansürün her alanda arttığı da açık. Baskıcı iktidar ve yandaşları her seferinde yeni yollar buluyor'' dedi.

10 Ocak gününün bu koşullarda anlamının değiştiğini belirten Kılınç, çalışan gazeteciden çok, işsiz gazetecinin olduğunu ve medyadaki iktidar yanlısı tekelleşmenin de ürünü olan bu durum karşısında dayanışmanın pekiştirilmesinin önem kazandığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, 'Türkiye’de Medya 2019' adlı raporunda Türkiye medyasının AKP’nin iktidarda bulunduğu son 17 yılda büyük bir çöküş yaşadığını kaydetmişti.