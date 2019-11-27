CHP, Faruk Bildirici'yi RTÜK için yeniden aday gösterdi

RTÜK üyeliği tartışmalı bir şekilde düşürülen Faruk Bildirici, CHP tarafından yeniden RTÜK üyesi adayı gösterildi.

CHP, RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici'yi tekrar RTÜK üyesi adayı olarak TBMM Başkanlığı'na bildirdi. TBMM'nin RTÜK üyeliği için oylamayı gelecek hafta yapması bekleniyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, gelecek hafta TBMM'de yapılacak oylama öncesi üyeliği tartışmalı bir şekilde düşürülen Faruk Bildirici yeniden CHP'nin RTÜK üyesi adayı olarak gösterildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kanuna aykırı şekilde üç ayrı kurumda görev almasına tepki gösteren kurul üyesi Faruk Bildirici'nin üyeliği, 2'ye karşı 6 oyla 31 Ekim'de düşürülmüştü.

Bildirici, üyeliğinin düşürülmesi kararı hakkında yürütmenin durdurulması ve sonrasında iptal edilmesi için mahkemeye başvurmuştu. Bildirici dilekçesinde, kararın üst kurulda alınmasının TBMM yetkilerinin gaspı niteliğinde ve Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtmişti.

