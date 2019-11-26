BirGün’e Fuat Avni davası başladı: Gazetecilerin kaldıkları oteller araştırılacak

BirGün’e Fuat Avni’nin twitlerini haber yaptığı gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma 5 Mart’a ertelenirken, mahkeme gazetecilerin kaldıkları otellerin, üye oldukları dernek, sendika ve meslek odalarının ve izledikleri televizyon kanallarının araştırılmasına karar verdi.

BirGün gazetesine açılan Fuat Avni davası bugün Çağlayan Adliyesi 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Fuat Avni’nin twitlerini haberleştirdikleri gerekçesiyle dönemin BirGün yöneticileri İbrahim Aydın, Barış İnce, Can Uğur ve Bülent Yılmaz’ın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

İddianame hazırlandığı tarihte gazetenin yazı işleri müdürü olduğunu belirten Barış İnce yaptığı savunmada 2014-2015 yıllarında Fuat Avni gibi hesapların durumunun berraklaşmadığını söyledi. İnce “BirGün de diğer gazeteler kadar internet sitesinden bu haberleri yaptı. Gazetemizin çizgisi ortadadır, sol-sosyalist çizgide bir yayınız ve bahsi geçen yapıyla da mücadelemiz ortadadır" dedi.

Bülent Yılmaz “Yayın hayatı bu tür cemaatlerle mücadeleyle geçmiş bir gazetenin bu tür suçlarla itham edilmesini doğru bulmuyorum" dedi.

Can Uğur, Fuat Avni haberlerini habercilik refleksi ve toplumu bilgilendirme amacıyla yaptıklarını belirtti.

BirGün’ün aktardığına göre İbrahim Aydın da savunmasında "Ben Devrimci Yol davasında yargılandım, tarikatlar, cemaatler, gladyo gibi yapılarla mücadele ettik. Tarihsel olarak bu tür yapılarla hep mücadelemiz oldu. Özellikle Gülen örgütlenmesi CIA’in örgütlediği cemaattir, direkt gladyo örgütlenmesidir, komünizmle mücadele, yani bizimle mücadele için kuruldular” dedi.

KALDIKLARI OTELLER, ÜYE OLDUKLARI DERNEKLER ARAŞTIRILACAK

Mahkeme ara kararında, gazetecilerin kaldığı oteller ve aynı tarihlerde o otellerde kalmış olan kişilerin "FETÖ ile iltisakının bulunup bulunmadığı" araştırılmasına ve gazetecilerin üye oldukları dernek, sendika, meslek odalarının araştırılmasına, üyelikten ayrılmışlarsa sebebinin bulunmasına karar verdi.

Mahkeme, bugüne dek aynı örgüte yönelik düzenlenen operasyonlarda alınan tanık beyanlarında veya itirafçıların sorgularında, dört gazetecinin adının geçip geçmediğini de araştırılmasına karar verdi.

Kararda şöyle denildi: "Sanıkların havuz sorgusunun yapılarak FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiası ile bugüne kadar adı geçen terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlar sırasında alınan tanık beyanlarında veya etkin pişmanlıktan yararlanarak örgütün yapısı hakkında beyanda bulunan şüpheli ve sanık savunmalarında sanıkların adının geçip geçmediğini araştırılması ve buna ilişkin belge ve kayıtların ivedi olarak gönderilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na yazı yazılmasına oybirliğiyle karar verildi.”

İZLEDİKLERİ TELEVİZYON KANALLARI DA İNCELENECEK

Gazetecilerin izlediği televizyon kanalları da incelenecek. Mahkeme ara kararında, "Turkcell, Superonline, D-Smart şirketlerine ayrı ayrı yazı yazılarak sanıkların dijital platform aboneliklerinin olup olmadığı, abonelikleri varsa iptal edilip edilmediği, iptal edildiyse iptal edilme nedeni ve abonelik tarihlerinin ne olduğu ve Samanyolu TV, Bugün TV, Kanaltürk TV’nin yayından kaldırılış tarihinin ne olduğu hususlarının sorulmasına…" denildi.

DAVA 5 MART'A ERTELENDİ

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, eksiklerin giderilmesine ve esas hakkındaki mütalaa ve savunmalar için süre verilmesine karar verildiğini açıkladı.

Mahkeme, bir sonraki duruşmayı 5 Mart 2020 günü, saat 11.00'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

“FETÖ’ye üye olmamakla birlikte yardım etmek” suçlamasıyla açılan davada delil olarak yalnızca 2014-2015 yıllarında birgun.net sitesine girilen “Fuat Avni” adlı Twitter hesabından atılan tweetlerin haberleştirilmesi gösteriliyor. Fuat Avni haberlerinin sayısının çıkarıldığı iddianamede gazetenin bu şekilde "örgütün algı operasyonuna katkı sunduğu" iddia ediliyor. Açılan davada BirGün yöneticilerinin 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede BirGün yöneticileri İbrahim Aydın, Barış İnce, Can Uğur ve Bülent Yılmaz’ın açık kaynak taraması ve havuz sorgulaması sonucunda herhangi bir FETÖ üyesi ile bağları olmadığı, ByLock kullanmadıkları, FETÖ bankalarıyla para alışverişlerinin olmadığı, bağlarının bulunmadığı da tespit ediliyor.