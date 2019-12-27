Beste Uyanık: Kovulma haberleri asılsız, istifa ettim

CNNTürk’te termik santrallere filtre takılmamasının 'yararlarını' anlatan haberi sunduğu için tepkilerin odağında yer alan Beste Uyanık, kanaldan kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı. Uyanık ‘Biliniz ki, bir televizyon kanalında kimse kafasına göre haber yapmaz, yapamaz’ dedi.

CNN Türk’te yayınlanan ‘Günün Ekonomisi’ programını sunan Beste Uyanık, işten çıkarıldığına dair haberleri yalanlayarak, kendi isteğiyle ayrıldığını açıkladı.

Uyanık Twitter’dan yaptığı açıklamada “Kovulma haberleri asılsızdır, dün bizzat gelip istifa ettim. Cnntürk ekranında artık kendi isteğimle yokum” dedi.

Uyanık’ın, Erdoğan’ın düzenlemeyi veto etmesi öncesinde, termik santrallere filtre takılmasının ertelenmesinin “yararları”nı anlattığı haber büyük tepkilere yol açmıştı.

Uyanık konuyla ilgili olarak “Ancak biliniz ki, bir televizyon kanalında kimse kafasına göre haber yapmaz, yapamaz.. Önce editörlerin, sonra haber müdürlerinin ve genel müdürün gözetiminde hazırlanır her şey…” açıklaması yaptı.

Uyanık “O gün neden istifanı vermedin diyenlere yanıtım var. Ben bu süreçte evim dediğim kanalıma, #cnntürk e sadık kalmayı tercih ettim ve bekledim. Sağlık olsun” diye yazdı.