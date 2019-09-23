Basın Konseyi’nden Erdoğan’a tepki: Soru soran gazeteci azarlanmaz

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye giderken yaptığı basın toplantısında tank-palet fabrikasıyla ilgili soru soran Fox TV muhabirine ‘yalan medya’ çıkışına Basın Konseyi’nden tepki geldi.

Basın Konseyi AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD’ye giderken yaptığı basın toplantısında Fox TV muhabirinin tank palet fabrikasıyla ilgili sorusuna karşılık “Fox TV’yi bir yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun” sözlerine tepki gösterdi.

“Fox TV’nin yanındayız” başlıklı yazılı bir açıklama yapan Basın Konseyi “Türkiye maalesef ‘ifade ve iletişim özgürlüğü’ açısından tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşamaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fox TV’yi hedef alması ilk değildir, daha önce de bakanlar aynı tavrı sergilemiştir” dedi.

Basın Konseyi’nden yapılan açıklamada “Kamu gücünü kullananlar, halkın haber alma hakkı adına kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamak durumundadır. Soru soran gazeteci azarlanamaz. Muhabirler bir kişinin bile aklından geçen soru sormakla yükümlüdür. Ve demokrasinin olduğu ülkelerde makamı ne olursa olsun hiçbir kamu görevlisi, özgür ve eleştirel habercilik yapan yayın kuruluşlarının yayın politikalarına müdahale hakkını kendinde göremez" denildi.