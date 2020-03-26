Basın İlan Kurumu'ndan 'ortak manşet' çağrısı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, yeni koronavirüsle mücadele için yazılı basına 'ortak manşet' çağrısında bulundu.

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, yeni koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili 23 Mart'ta bazı kararlar alıp, kamuoyuyla paylaştıklarını söyleyerek "ortak manşet"le çıkma çağrısı yaptı.

Duran şunları söyledi:

"Aldığımız kararlar yazılı basına nefes alma imkanı verdi. Basının en önemli vazifelerinden biri de böyle olağanüstü durumlarda halkı doğru bir şekilde ve infiale sürüklemeden aydınlatmak, haber vermektir. Bu görevini yerine getirirken etkiyi artıracağı, farkındalık oluşturacağı için basınımıza ortak manşetlerle çıkmaları çağrısında bulunmak istiyoruz. 'Evde Kal, Sağlıkla Kal', mottosu ile gazetelerimizi Kovid-19'la etkin bir mücadeleye davet ediyor, çağrımızı dinleyen gazetelerimize şimdiden teşekkür ediyorum. En kısa sürede sağlıklı ve huzurlu bir Türkiye, sağlıklı bir dünyaya kavuşmamızı diliyorum."