Basın İlan Kurumu'ndan en çok parayı hangi gazete aldı?

Basın İlan Kurumu 2017 Faaliyet Raporu’na göre; Sabah gazetesi 20 milyon 800 bin, Hürriyet gazetesi 18 milyon 460 bin TL tutarında resmi reklam ve resmi ilan aldı. En yüksek gelir elde eden 3. gazete ise Yeni Şafak oldu.

Basın İlan Kurumu (BİK), resmi ilanlar ile kamu kurum kuruluşlarına ait reklamların, gazete ve dergilerde yayımlanmasına aracılık ediyor. BİK gazete ve dergileri, dönemsel veya şikâyete bağlı olarak mevzuat ve Basın Ahlak Esasları kapsamında denetliyor.

KAPANDILAR

Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle 24 TV ile 360 TV'yi bünyesinde bulunduran TürkMedya'da AKP’nin İstanbul seçimlerini kaybetmesinin ardından kriz yaşanmıştı. Star Matbaası ve Akşam Life eki kapanmış, birçok kişi işten çıkarılmıştı. Geçen günlerde de Güneş ile Star gazetesi yazılı basına son verdiklerini, dijital platformda devam edeceklerini duyurmuştu.

ORTAK HAVUZA DEVREDİLECEK

Star ve Güneş gazetelerinin kapatılmasıyla beraber devletten aldıkları ilan paraları da gündem oldu. İki gazetenin devletten aldığı yaklaşık 16 milyon TL ortak havuza devredilerek diğer gazetelere paylaştırılacak. 2018 rakamlarına göre, Star gazetesi 6 milyon 300 bin TL resmi ilan, 3 milyon TL civarında resmi reklam alıyordu. Kapatılan diğer gazete Güneş ise 6 milyon TL resmi ilan, 1 milyon 200 bin TL ise resmi reklam gelirine sahipti.

Yılda yaklaşık 16 milyon TL olan bu gelirlerin, gazetelerin kapanmasıyla söz konusu tutar Basın İlan Kurumu’nun ortak havuzuna eklenerek diğer gazetelere tirajları oranında paylaştırılacak.

YENİ ŞAFAK 3. SIRADA...

Resmi ilan ve resmi reklamlar Basın İlan Kurumu tarafından gazetelere yönlendiriliyor.

Basın İlan Kurumu gazete tirajlarını resmi olarak açıklamıyor. Gazetelere ne kadar ilan ve reklam geliri dağıtıldığı sadece kurumun faaliyet raporunda belirtiliyor ama bu rapor da kamuoyuna açıklanmıyor.

Independent Türkçe’nin ulaştığı BİK 2017 Faaliyet Raporu’na göre; Sabah gazetesi 20 milyon 800 bin, Hürriyet gazetesi 18 milyon 460 bin TL tutarında resmi reklam ve resmi ilan aldı. En yüksek gelir elde eden 3. gazete ise Yeni Şafak oldu. Yeni Şafak’ın ilan yayımlama karşılığında aldığı para 11 milyon 895 bin TL’ydi. Hükümete yakın olmayan medyadan 10 gazetenin aldığı resmi reklam parasının Yeni Şafak’ın tek başına sahip olduğu reklam parasından daha az olması ise dikkat çekiyor. Reklam pastasından 10 gazeteye 4,7 milyon TL aktarılırken sadece Yeni Şafak’a 5,5 milyon TL verildi.

Diriliş Postası’nın 4 milyon 457 bin TL aldığı bu dönemde Sözcü 8 milyon 388 bin, Cumhuriyet 3 milyon 785 bin, Karar 4 milyon 115 bin, Milli Gazete ise 2 milyon 307 bin TL aldı.