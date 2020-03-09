Barış Terkoğlu'nun tutukluluğuna itiraza ret, Pehlivan için itiraz

Barış Pehlivan'ın avukatları; Hüseyin Ersöz, Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel, Pehlivan'ın tutukluluğuna itiraz ederek, tahliyesini istedi. Öte yandan, Barış Terkoğlu'nun tutukluluğuna itiraz ise reddedildi.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın avukatları; Hüseyin Ersöz, Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel, Pehlivan'ın tutukluluğuna itiraz ederek, tahliyesini istedi.

Öte yandan, Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutukluluğuna itiraz ise reddedildi.

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Terkoğlu'nun tutukluluğuna itirazı reddeden hakimliğin kararının, dün gazeteci Murat Ağırel'i tutuklayan mahkeme ile aynı olduğunu belirterek, "malumun ilanı" ifadelerini kullandı.

Odatv'nin haberine göre, Barış Pehlivan'ın tutukluluğuna itiraz edilen dilekçede ise; Barış Pehlivan'ın, tutukluluk kararı için, "Söz konusu karar haksız ve hukuka aykırı olup; bu karardan bir an evvel dönülmesi gerekmektedir" denildi.

Dilekçede; Libya'da yaşamını yitiren MİT mensubuyla ilgili haber için, Barış Pehlivan hakkında soruşturma yürütülüyor olmasının bile hak ve hukuka aykırılık teşkil ettiği, bu yüzden de tutuklama kararının kabul edilmesinin mümkün olmadığı dile getirildi.

Dilekçede, yapılan haber için, "Haberde ortaya konmak istenen husus hiçbir istihbari bilgi ya da belgenin paylaşılması ve açıklanması değil, Şehidimize uygun şekilde bir defin ve törenin gerçekleştirilmemiş olmasıdır. Haberin dikkat çektiği nokta, arkasında yatan gaye ve motivasyon açıkça şehitlerimizin yüceltilmemesine dikkat çekmekten ibarettir" ifadelerine yer verildi.

Dilekçede; Odatv'deki haberden önce MİT mensubunun bilgilerinin açık kaynaklardan paylaşıldığı da örnekleriyle belirtildi. Bu nedenle de habere ilişkin ortada "gizli" bir bilgi ya da "ifşa"dan bahsedebilmenin mümkün olmadığı ifade edilirken, "Halihazırda açıklanmış, milyonların bilgisine ulaşmış, milletvekilleri, gazeteciler, sosyal medya hesapları tarafından defaten paylaşılmış bir bilginin yeniden ifşasından ve yayılmasından bahsedebilmek hukuka ve akla aykırıdır. Açıklanan, deşifre edilen birtakım bilgileri müvekkilin adeta yeniden ifşa ettiğinden ve yaydığından bahsedilemeyeceğinden ve bu fiili imkansızlık hali, kanunun ihlal edilmediğini gösterdiğinden atılı suçun maddi unsurlarının oluşmadığı sabittir" denildi.

Dilekçede; Barış Pehlivan'ın söz konusu soruşturmada, "şüpheli" olmasının hukuki ve mantıki hiçbir yanının bulunmadığına işaret edildi.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, daha önce İYİP milletvekili Ümit Özdağ tarafından açıklanan MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin yayımlanan haber gerekçesiyle tutuklanmıştı.