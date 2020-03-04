Barış Terkoğlu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Bu sabah gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun adliyeye sevk edilmesinin ardından savcılıkta yaklaşık bir buçuk saat süren ifadesi tamamlandı. Terkoğlu savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Terkoğlu'nun gözaltı bahanesi olarak sunulan haberi yazan ve bugün Manisa'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Hülya Kılınç da başka bir savcıya ifade verdi. Kılınç da tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sabah 4'te evinden gözaltına alınan Terkoğlu'nun gözaltı kararının Libya'da yaşamını yitiren MİT mensubu hakkındaki haberle ilgili olduğu öğrenilmişti.

Terkoğlu'nun gözaltı gerekçesi ve yöneltilen suçlamalar ancak karardan 13 saat sonra avukatlarınca öğrenilebildi.

Barış Terkoğlu'na isnat edilen suçlamalar şöyle:

- İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri elde etmek (2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 27/1)

- İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgelerin ele geçirilmesine sebebiyet vermek (2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 27/2)

- İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek (2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 27/3-1)