Barış Terkoğlu adliyeye sevk edildi

Bu sabah gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu adliyeye sevk edildi.
Çarşamba, 04 Mart 2020 20:19

Bu sabah gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu adliyeye sevk edildi.