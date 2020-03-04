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Barış Terkoğlu adliyeye sevk edildi
Bu sabah gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu adliyeye sevk edildi.
Çarşamba, 04 Mart 2020 20:19
Bu sabah gözaltına alınan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu adliyeye sevk edildi.
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