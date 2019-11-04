Ayşe Arman ve Gülse Birsel'in ardından Hürriyet'te bir tepki istifası daha

Çok sayıda gazeteciyi eve gönderilen tebligatla işten çıkaran Hürriyet gazetesinin bu tutumuna tepki istifaları sürüyor.

Hürriyet gazetesinde yaşanan işten çıkarmalara tepki gösteren Jale Özgentürk, gazeteden istifa ettiğini açıkladı.

Özgentürk, “Referans, Radikal ve Hürriyet. 16 yıl önce geldiğim gruptan bugün ayrılıyorum. Her biri gazeteciliğin yüz akı arkadaşlarıma yapılanı hazmetmek zor. Gazeteciliğe ve gazeteciye saygı duyulacağı günler yakındır umarım” açıklamasında bulundu.

İşten çıkarmalara tepki olarak Ayşe Arman ve Gülse Birsel de istifa ettiklerini açıklamıştı.

Gazetenin genel yayın yönetmeni Vahap Munyar da işten çıkarmalar sonrası istifa etmişti.