Avustralya'da gazeteler ilk sayfalarını kararttı

Avustralya’a hükümetin ‘ulusal güvenliği’ gerekçe göstererek basın özgürlüğü konusunda kısıtlamalara gitmesi, ülkenin en büyük rakip gazetelerini birleştirdi. Ortak bir karar alan Avustralya basını bugün ilk sayfalarını ‘sansürleyerek’ hükümeti protesto etti.

Eyleme, çok sayıda televizyon kanalı, radyo istasyonu ve internet siteleri de destek verdi.

Son iki yılda hayata geçirilen güvenlik yasalarının araştırmacı gazeteciliği tehdit ettiğini savunan medya, halkın bilme hakkının da ellerinden alındığını vurguladı.

Karartmayla yetinmeyen gazeteciler, basın kuruluşlarında yapılacak aramalar için gereken izne karşı yeni bir formül getirilmesi ve gazetecilere konuşan kaynakların korunmasına yönelik adımlar atılması yönünde çağrıda bulundu.

Every time a government imposes new restrictions on what journalists can report, Australians should ask: 'What are they trying to hide from me?' - Why I've taken a stand against increasing government secrecy in Australia https://t.co/BQek4KvKyB #righttoknow pic.twitter.com/cpXJEvz7pj

— Michael Miller (@michaelmillerau) October 20, 2019